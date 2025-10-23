İSKİ verilerine göre megakentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 23,34 seviyesine geriledi. Kentte su tasarrufu çağrıları yapılırken, Ümraniye Belediyesi’nin temizlik çalışmaları kapsamında sokakları tazyikli suyla yıkadığı anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Belediyenin resmi hesaplarından paylaşıldığı öne sürülen görüntülerde, temizlik ekiplerinin araçlarla cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadığı görüldü. Videonun arka planında Kurtlar Vadisi dizisinin karakteri Polat Alemdar’ın sesinin kullanılması da dikkat çekti.

"SU KITLIĞI KAPIDA BU NASIL İSRAF"

Söz konusu görüntülere kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar, “Su kıtlığının konuşulduğu bir dönemde böyle bir uygulama kabul edilemez”, “Gram yağmur yağmıyor, yolları yıkıyoruz. Bizden sonrakiler bizi nasıl anacak acaba?”, “O döktüğünüz deterjan nereye gidiyor?” gibi ifadelerle belediyeyi eleştirdi.

Bazı vatandaşlar da temizlik çalışmalarının çevre bilinciyle çeliştiğini savunarak su tasarrufu çağrısında bulundu.

SON BİR YILDA SU SEVİYESİNDE SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan İSKİ tarafından açıklanan verilere göre; baraj doluluk oranı, 2024 Ekim ayında yüzde 31 seviyesindeyken 2025 Ekim itibarıyla 8 puanlık düşüşle yüzde 23'e geriledi. Bu oran, son 10 yılın aynı dönem ortalamasının da altında kaldı. Örneğin 2015'te yüzde 66, 2018'de yüzde 51, 2021'de yüzde 46 olan doluluk, bu yıl son 10 yılın en düşük seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Ümraniye Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: