Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi.
DARÜLACEZE'DE KALIYORMUŞ
Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay sosyal medyada duyurdu. Akay, "Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u, Sıla dizisinin 'Firuz Ağa'sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Birçok dizi ve filmde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.