Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Erhan Ufak, son yıllarda adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtularak bambaşka bir görünüme kavuşan Ufak’ın son paylaşımları, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

BAKÜ'DE KENDİSİNE YENİ BİR SAYFA AÇTI

Oyunculuk kariyerindeki başarısını sınır ötesine taşıyan Erhan Ufak, bir süredir yaşamını Azerbaycan’da sürdürüyor. Sadece fiziksel görünümüyle değil, mesleki vizyonuyla da değişim yaşayan ünlü isim, Bakü'de kendi adını taşıyan bir sanat akademisi kurdu.

YENİ YETENEKLERİ KEŞFEDİYOR

Kamera önündeki tecrübesini artık genç nesillere aktaran Ufak, kurduğu akademide sanat eğitimi vererek yeni yeteneklerin keşfedilmesine öncülük ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun paylaşımlarının altına "Yıllar ona resmen ödül vermiş", "Güllü Erhan gitmiş, bambaşka bir beyefendi gelmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.

Hem sağlıklı yaşam yolculuğuyla hem de kardeş ülke Azerbaycan’daki kültürel çalışmalarıyla dikkat çeken Erhan Ufak, "Güllü Erhan" etiketinden sıyrılıp, başarılı bir eğitimci ve sanat insanı olarak yoluna devam ediyor.