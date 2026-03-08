Kuzey Irak’ta bulunan ve terör örgütü PKK’nın İran’daki uzantısı PJAK’a yakın Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) unsurları İran’a karşı kara harekatı planlarının yıllardır var olduğunu kabul etti. İngiltere merkezli BBC haber ajansına konuşan PAK’ın sözde komutanı Hana Yazdanpana “Son 47 yıldır, yani İran İslam Cumhuriyeti kurulduğundan beri buna hazırlanıyoruz” dedi.

‘İRAN TOPRAKLARINA GEÇMEDİK’

Fakat unsurlarının sınırı çoktan geçtiği iddialarını kesin bir dille reddederek, “Tek bir Peşmerge bile yerinden kımıldamadı” dedi. İran’da bölücü faaliyetler güden ve aralarında PAK’ın da bulunduğu altı terör örgütünün 22 şubatta “İran Kürdistanı Siyasi Güçleri Koalisyonu” ilan edildi. PAK’ın, bu gruplar arasında en büyük silahlı kuvvete sahip olduğunu iddia eden Yazdanpana, koalisyonun siyasi ve askeri anlamda birbirleriyle koordinasyon içinde olduğunu söyledi.

‘ABD’DEN YARDIM İSTEDİK’

ABD’den yardım istenildiğinin altı çizilen röportajda Yazdanpana, militanların ABD’nin Kuzey Irak hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etmeden hareket ettirmeyeceklerini sözlerine ekledi. Örgüt elebaşı, “ABD, Kürt savaşçıları korumak için hava sahasını temizlemeli. Bunu defalarca istedik. E-postaları dahi ben gönderdim” diye konuştu.

ABD Saddam için hava sahasına müdahale etmişti

Huzuru Temin Harekatı (Operation Provide Comfort) olarak bilinen 1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra Kuzey Irak’taki Kürt grupları Saddam Hüseyin’in saldırılarından korumak için ABD öncülüğünde Türkiye üzerinden gerçekleştirilen askeri operasyonun adıydı.

Bu harekatı uygulayan ve Türkiye’de konuşlanan hava gücü ise Çekiç Güç olarak adlandırıldı. Bu harekat 1997-2003 arasında Kuzeyden Keşif Harekatı olarak devam etti ve 2003’de yapılan İkinci Körfez Savaşı ile görevini tamamlamıştı.