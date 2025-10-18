Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Pakdil için anma mesajı yayımladı.

ATATÜRK İÇİN "BEN FİRAVUN KARŞITIYIM" DEMİŞTİ

Nuri Pakdil, özellikle Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı görüşleriyle tanınıyordu. Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Ne mutlu Müslümanım diyene” sloganını atan Pakdil, kendisine yöneltilen "Atatürk’e karşı mısınız?" sorusuna ise, “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtını vermişti.

Kurtulmuş, Pakdil’in "Yürü kardeşim. Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin" sözlerini paylaşarak, “İslam ve kardeşlik bilincini merkezine alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil’i rahmetle ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.