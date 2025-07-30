TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere konuştu.

Kurtulmuş şu ifadelere yer verdi:

"2026'da Parlamentolar Birliği'nin toplantısını Türkiye'de yapacağız. Bir önceki Genel Kurul Taşkent'teydi. 2-3 günlük süre içinde önemli meseleler konuşulacak. Dünya ülkeleri liderleri, temsilcileri de İstanbul'dan dünyaya seslenecek.

Tüm bu uluslararası platformlarda zaman içerisinde yavaş yavaş daha kuvvetli bir Filistin desteği görünmekle birlikte uluslararası camianın duyarsızlığı halen devam ediyor. Bunu bir kez daha burada gördük. Bazı ülkeler cılız da olsa bazı destekler verdiler ama bunlar da son derece kısıtlı kaldı.