CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarına açılan dava mahkeme tarafından reddedildi. Kurultay davası sonrası gözler kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çevrildi.

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, “Aktif dava ehliyeti olmadığından o davaların da redde mahkum olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kararın emsal niteliğine ilişkin konuşan Aktan, “Bu karardan anlayabildiğime göre; aktif dava ehliyeti olmadığından o davaların da redde mahkum olduğunu söyleyebiliriz. Her bir dava bağımsızdır ancak dava açma ehliyeti olmayan bir kişinin açacağı bir dava mahkemede dinlenmez. O davalarda da aynı şekilde karar çıkacağını düşünmekteyim” diye konuştu.