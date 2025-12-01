CHP’nin 39. Olağan Kurultayının son gününde parti yönetimi belirlendi. Vitrinde Özgür Özel’in “Muhafazakar, milliyetçi, Kürt demeden Türkiye’nin bütün demokratlarını kucaklar” diye formüle ettiği ‘Türkiye İttifakı’nın etkisi de gözlendi.

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın üçüncü gününde partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar alma organı olan Parti Meclisi üyeleri seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurmay kadrosunu ve partiyi seçime hazırlayacak politikalar konusunda karar alacak olan 80 kişi yargı baskısına karşı atılacak adımlarda da belirleyici olacak. Tüm MYK üyeleri PM listesine alındı.

Anahtar listesine 32 yeni isim katılan Özel, mevcut PM’den 48 isimle yola devam kararı aldı. Bu yeni isimler hukuk, dış politika ve ekonomi gibi Türkiye’nin can yakıcı sorunlarında uzman isimlerden oluşuyor. Ayrıca CHP’nin ‘sandık ittifakı’ bu kez yönetim listesine de yansıdı. Diğer partilerden gelen isimlere PM’de yer verildi.

Ozan Bingöl

CHP’nin Parti Meclisi’ne 151 kişi başvuruda bulundu. On beş kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu için ise 37 kişi başvuruda bulundu. Ancak Özel’in anahtar listesine giremediğini düşünen adaylar geri çekildi. PM için aday sayısı 145’te kaldı. 80 kişilik PM, 20 yedek üye ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu olmak üzere toplam 115 kişi seçildi. Salonda delegelerin oy kullanması için 25 sandık 125 kabin kuruldu.

Tolga Sağ

Anahtar liste ile ilgili Genel Merkez’den yapılan bilgilendirmede, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi anahtar listesi, değişimin dinamik kadrolarını koruyan, iki yıldan bu yana büyük bir mücadele veren örgütü kapsayan ve iktidar vizyonuyla güçlendiren bir perspektifle hazırlandı” denildi.

Güldem Atabay

Anahtar listede, ekonomi kadrolarına yeni isimler eklendi: Güldem Atabay, Ozan Bingöl, TÜRMOB Önceki Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl, Serkan Özcan. Hukukçular ise Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner.

İlhan Cihaner

Kimler seçildi?

CHP lideri Özgür Özel’in anahtar listesinde bazı isimler öne çıktı. Ekonomi kurmaylarını güçlendiren Özel’in listesine giren bir diğer isim de son seçimlerde TİP’ten aday olan vergi uzmanı Ozan Bingöl oldu. Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da Özel’in listesinde yer aldı. PM’ye hukukçu Şule Boyunsuz, ekonomist Güldem Atabay da girdi.

Şule Özsoy Boyunsuz

‘Vefa’ hareketi

Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner 2023’teki ‘Değişim Kurultayı’nda genel başkan adaylığından Özgür Özel lehine çekilmişti. Cihaner’in PM’de yer bulması Özel’in bir ‘vefa’ hareketi olarak yorumlandı.

Bihlun Tamaylıgil

KILIÇDAROĞLU’NUN MYK’SI

Son dönemde yaptığı eleştirilerle hedefte olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alan isimlerin de listede olması dikkat çekti. Bu isimler Bihlun Tamaylıgil, Zeynel Emre oldu.

İTTİFAK LİSTEYE YANSIDI

Gelecek Partisi’nde siyaset yapan Kerim Rota ve Serkan Özcan transfer oldu. İYİ Parti’den CHP’ye geçen hukukçu milletvekili Bahattin Bahadır Erdem, Demokrat Parti’den geçen Salih Uzun PM’de yer buldu.

Parti Meclisi

- Süreyya Öneş Derici

- Barış Övgün

- Turgay Özcan

- Suat Özçağdaş

- Tuğçe Hilal Özkan

- Engin Özkoç

- Uygar Parçal

- Evrim Rızvanoğlu

- Selin Sayek Böke

- Baran Seyhan

- Polat Şaroğlu

- Bihlul Tamaylıgil

- Namık Tan

- Mahmut Tanal

- Sezgin Tanrıkulu

- Gamze Taşcıer

- Canan Taşer

- Melisa Uğraş

- Salih Uzun

- Pınar Uzun Okakın

- İsmail Atakan Ünver

- Ozan Varal

- Necati Yağcı

- Deniz Yavuzyılmaz

- Emre Yılmaz

- Deniz Yücel

- Mahir Yüksel

- Gökan Zeybek

- Erhan Adem

- Zeliha Aksaz Şahbaz

- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Cavit Arı

- Ednan Arslan

- Baki Aydöner

- Ensar Aytekin

- Murat Bakan

- Saniye Barut

- Yankı Bağcıoğlu

- Ozan Bingöl

- Burhanettin Bulut

- İlhan Cihaner

- Sercan Çığgın

- Gül Çiftci

- Cansel Çiftçi

- Nihat Dağ

- Gülşah Deniz Atalar

- Bedirhan Berk Doğru

- Zeynel Emre

- Hikmet Erbilgin

- Bahadır Erdem

- Asiye Ergül

- Ali Abbas Ertürk

- Ali Gökçek

- Gökçe Gökçen

- Kübra Gökdemir

- Volkan Memduh Gültekin

- Elif Leyla Gümüş

- Nazan Güneysu

- Ozan Işık

- Uğurcan İrak

- Özgür Karabat

- Ulaş Karasu

- Yalçın Karatepe

- Ecevit Keleş

- Sevgi Kılıç

- Berk Kılıç

- Sinem Kırçiçek

- Önder Kurnaz

- Burcu Mazıcıoğlu

- Aylin Nazlıaka

Yüksek Disiplin Kurulu

-Turan Taşkın Özer

- Yasemin Reçber

- Aliye Timisi Ersever

- Hümeyra Akkuş Sandıkcı

- Ayça Akpek Şenay

- Erbil Aydınlık

- Süleyman Bülbül

- Oğuzhan Cenan

- Aliye Coşar n Deniz Çakır

- Aysemin Gülmez n Remzi Kazmaz

- Erdoğan Kılıç n Mezut Kırşanlı

- Ali Narin

Bilim Kurulu Üyeleri

- Serkan Özcan

- Şule Özsoy Boyunsuz

- Kerim Rota

- Tolga Sağ

- Ömer Kaya Türkmen

- Emine Uçak Erdoğan

-Oya Ünlü Kızıl

- Murat Arslan

- Güldem Atabay n Emre Kartaloğlu

Avrupa’dan 61 parti CHP’ye destek verdi

Avrupa Birliği’ne tam üye, aday ve gözlemci ülkelerden toplamda 61 siyasi parti CHP’ye destek açıklaması yayınladı. Sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin, “CHP Kurultayı: PES, Türkiye’de demokrasinin güçlü sesi CHP’nin yanında” başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘SERBEST BIRAKIN’

“PES, CHP ile dostluk, işbirliği ve dayanışmasını açık biçimde yeniden teyit etmektedir. Bu Kurultay, sadece CHP’nin Türkiye’nin siyasal yapısındaki yerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda artan siyasi baskı ortamında daha geniş bir demokratik muhalefeti de desteklemektedir.”

PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ise şunları söyledi: “CHP, Türkiye’deki demokratik mücadelenin merkezindedir. PES olarak kardeş partimizin ve çoğu zaman ağır baskılara rağmen çoğulculuğu, temel özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam eden herkesin yanındayız. Dayanışmamız güçlü, tutarlı ve sarsılmazdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve siyasi görüşleri nedeniyle haksız yere tutuklanan tüm kişilerin -muhalifler, gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere- serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz.”

CHP iktidar olursa neler yapacak?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP’nin iktidara gelmesi durumunda neler yapacaklarını sıraladı:

- Yargıyı siyasetten arındırıp HSK bağımsız olacak.

- Türkiye’yi yeniden hukuk devleti yapıp AB tam üyeliğini hedefleyeceğiz.

- İşsizlik Fonunu teşviklere değil, işsiz kalan yurttaşa harcayacağız.

- Eğitim ve sağlık harcamalarını vergiden düşülebilir hale getireceğiz.

- Dar gelirliler için devlet destekli tatil fonu kuracağız.

- Her mahallede ücretsiz, nitelikli devlet kreşi açacağız.

- Temel vatandaşlık geliriyle kimseyi açlık sınırının altında bırakmayacağız.

- Kapatılan kamu ve askeri hastaneleri yeniden açacağız.

- Gıda kontrollerinin sonucunu halka açıklayacağız.

- Her öğrenciye okulda ücretsiz en az bir öğün yemek ve temiz su vereceğiz.

- Tüm okullarda kadrolu temizlik, güvenlik, sağlık personeli olacak.

- Okulları tam güne çevirip ailelerin bakım yükünü hafifleteceğiz.

- Köy okullarını yeniden açıp taşımalı eğitimi istisnaya indireceğiz.

- Devlet okullarında kayıt parası ve bağış baskısını bitireceğiz.

- Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız.

- YÖK’ü kaldırıp üniversite özerkliğini ve seçilmiş rektörleri geri getireceğiz.

- İhtiyaç duyan her öğrenciye devlet yurdu sağlayacağız.

- Ev alana pasaport/vatandaşlık sistemini bitireceğiz.

- Ordunun afet ve acil durum görevini güçlü bir altyapıyla yeniden kuracağız.

- Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV’yi kaldıracağız.

- Ormanları amaç dışı tahsislere kapatacağız.

- Sahilleri halka açacağız.

- Geçiş garantili, hazineyi yıllarca borçlandıran projelere son vereceğiz.

- Stratejik madenleri milli çıkar ve kamu yararı esaslı bir modelle işleteceğiz.

- Kalıcı yaz saati uygulamasını kaldırıp bilimsel verilere uygun saat düzenine geçeceğiz.