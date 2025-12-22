Ünlü yönetmen Yüksel Aksu (59) ile başarılı oyuncu Deniz Barut’un (42), geçtiğimiz mayıs ayında kimselere duyurmadan evlendikleri ortaya çıktı. Çiftin yaklaşık 8 ay önce hayatlarını birleştirdiği bilgisi, magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı.

2021 yılında başlayan ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkilerini resmiyete taşıyan Aksu ve Barut’un, evliliklerini aile arasında gerçekleştirilen sade bir nikâh töreniyle taçlandırdığı öğrenildi. Özel yaşamlarını her zaman gizli tutan çift, bu yönleriyle adeta sessizliğin şampiyonu oldu.

SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un yolları ilk kez, bir döneme damga vuran Avlu dizisinin setinde kesişti. Dizi sırasında kurulan arkadaşlık, zaman içinde güçlü bir bağa dönüştü ve 2021 itibarıyla romantik bir ilişkiye evrildi. Çift, ilişkilerini uzun süre kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etti.

Gizliliğe verdikleri önemle tanınan ikili, evliliklerini de aynı hassasiyetle saklayarak magazin gündeminde “en sessiz evlenen ünlü çiftler” arasında yer aldı.

EŞİNE KAYINVALİDE ROLÜNÜ VERDİ

Avlu dizisinden yaklaşık 6 yıl sonra Aksu ve Barut, bu kez sinema projesiyle yeniden bir araya geldi. Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini üstlendiği Bak Postacı Geliyor adlı film, yönetmenin postacı olan babası Osman Aksu’nun, annesi Gülizar Aksu’yu kaçırarak evlenmesini konu alıyor.

Filmin en dikkat çeken ayrıntısı ise oyuncu tercihi oldu. Aksu, annesi Gülizar Aksu'yu canlandırma görevini eşi Deniz Barut’a verdi. Barut, bu rolle eşinin annesine hayat vererek hem ilginç hem de duygusal yönü olan bir performans sergilemiş oldu.