Özellikle kayısı, incir, üzüm, hurma ve elma gibi meyveler, kurutma aşamasında kükürt dioksit, gliserin veya kostik soda gibi maddelerle işleniyor. Bu maddeler, meyvelerin uzun süre bozulmadan kalmasını sağlasa da fazla tüketildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarına ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, doğru yıkama yöntemleriyle kimyasal kalıntılardan arındırmak şart.

Uzmanlar, tüketicilerin kuru meyve alırken renk, parlaklık ve kokusuna dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Aşırı parlak ya da yapay renkli ürünler, genellikle kimyasal işlem gördüğünün işareti. Peki kuru meyveler bu maddelerden nasıl temizlenir? İşte dikkat edilmesi gereken adımlar...

KURUTULMUŞ MEYVELERDE KİMYASAL İŞLEMİN NEDENİ

Kurutulmuş meyveler, raf ömrünü uzatmak ve görünümünü korumak amacıyla çeşitli kimyasallarla işleniyor. En yaygın kullanılan madde kükürt dioksit (E220). Bu madde, küf oluşumunu engelleyip meyvenin parlak rengini koruyor. Örneğin, doğal yollarla kurutulan kayısı kahverengiye dönerken, kükürt dioksit ile işlenenler turuncu rengini koruyor.

Bir diğer katkı maddesi ise gliserin. Özellikle kuru üzüm ve hurmalarda, meyvelerin daha parlak görünmesi için kullanılıyor. Ayrıca bazı üreticiler, meyvenin kabuğunu yumuşatmak ve kurutmayı hızlandırmak amacıyla sodyum hidroksit (kostik soda) çözeltisinden de yararlanıyor. Bu işlemler ticari açıdan avantaj sağlasa da, insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

KURUTULMUŞ MEYVELER NASIL TEMİZLENİR?

Kuru meyveleri tüketmeden önce kimyasallardan arındırmak için birkaç basit yöntem yeterli:

Soğuk su banyosu: Kuru meyveleri bir kaba alın, üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. 10–15 dakika boyunca bekletip ara ara karıştırın. Bu işlem, kükürt dioksit gibi suda çözünen kimyasalların çözünmesini sağlar. Ardından akan suyun altında iyice durulayın.

Kaynar su yöntemi: Durulama işleminden sonra meyvelerin üzerine kaynar su dökün. Bu, kalan kalıntıların çözülmesine yardımcı olur.

Ilık suda bekletme: Alternatif olarak meyveleri yaklaşık 25°C sıcaklıktaki ılık suda 30 dakika bekletebilirsiniz. Bu yöntem özellikle kuru kayısı, incir ve hurma gibi kalın kabuklu meyvelerde daha etkilidir.

Daha etkili sonuç almak için durulama suyuna bir çay kaşığı karbonat veya bir yemek kaşığı elma sirkesi eklemek de tavsiye edilir.

TAZELİĞİ KORUMANIN EN DOĞAL YOLU

Uzmanlar, mümkünse meyveyi evde doğal yollarla kurutmanın en sağlıklı seçenek olduğunu belirtiyor. Güneşte veya düşük ısılı fırında kurutulan meyveler, kimyasal madde içermediği için hem daha güvenli hem de besin değeri açısından daha zengin oluyor.

Kuru meyveler kilo ile satın alındığında saklama koşullarına da dikkat edilmeli. Ürünler, nemsiz ve serin ortamda, cam kavanoz veya bez torbalarda saklanmalı.

Bu basit adımları izleyerek kuru meyvelerdeki kimyasal kalıntılardan kurtulabilir, hem daha sağlıklı hem de doğal bir atıştırmalığın keyfini çıkarabilirsiniz.