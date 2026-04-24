Bir yatılı okulda öğrencinin verdiği siparişi okula getiren kurye, okul müdürü ile karşı karşıya geldi. Müdür, okulda yemek çıktığını ve dışarıdan yemek söylemenin kesinlikle yasak olduğunu belirterek siparişi kabul etmedi. Kurye ise siparişin iptal edilmesi durumunda ücretin kendi cebinden kesileceğini belirterek duruma itiraz etti.
Yaşanan bu krizin ardından okullara paket servis yapılmasının doğruluğu tartışılmaya başlandı. Okul yönetimleri, dışarıdan gelen gıdaların hijyen denetiminden geçememesi, olası zehirlenme riskleri ve paketlerin içine gizlenebilecek yasaklı maddelerin okula sokulma ihtimali gibi çok ciddi güvenlik gerekçeleriyle kurye girişine izin vermiyor. Bazı okullarda öğretmenler ve idari personel için siparişlerin sadece güvenlik kulübesine bırakılması şeklinde kısıtlı bir esneklik tanınabiliyor.
ÜNİVERSİTELERDE KURALLAR ESNEK
Lise ve altı eğitim kurumlarında durum oldukça katı kurallarla sınırlandırılırken, üniversite kampüslerinde tamamen farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Üniversite kampüslerinin büyük bir bölümünde paket servis uygulaması yaygın ve serbest bir şekilde kullanılıyor. Yine de bazı üniversite yönetimleri, kampüs içi trafiği ve güvenliği sağlamak amacıyla teslimatların yalnızca ana giriş kapılarında yapılmasına müsaade ediyor.
UZMANLAR MÜDÜRÜ HAKLI BULDU
Konuyu değerlendiren uzmanlar, yatılı okul müdürünün mevcut disiplin kurallarını sakin ve olması gerektiği gibi uyguladığını belirtiyor. Yatılı okullarda kalan öğrencilere halihazırda düzenli ve denetlenen ücretsiz yemek sağlandığı, dışarıdan yemek söylemenin ise okul kurallarınca açıkça yasaklandığı vurgulanıyor.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU
Kurye ile müdür arasında geçen bu tartışma sosyal medyada tartışılıyor. Kullanıcıların bir kısmı okul müdürüne destek vererek, olası bir gıda zehirlenmesi veya güvenlik ihlali yaşanması durumunda tüm yasal ve vicdani sorumluluğun okul yönetimine yükleneceğini savundu. Diğer taraftan bazı kullanıcılar ise bu kuralları katı bularak karşı çıktı.