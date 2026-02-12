Antalya’da bir kurye, sipariş teslimi sırasında kapıyı açan kadını cep telefonuyla kayda alarak görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Videoya, “Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?” notunu ekledi.

'İŞİNE SON VERİLMELİ'

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, “Evimizin kapısını açıyoruz, neden gizlice kaydediliyoruz?”, “Bu kişinin derhal işine son verilmeli” ve “Kadının yerinde olsam dava açardım” gibi yorumlarla duruma tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar ise görüntülerin rıza olmadan kaydedilip paylaşılmasının suç olabileceğini vurgulayarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketledi ve olayla ilgili işlem yapılmasını talep etti.