Ankara'da yaşanan kurye skandalı, sosyal medyada milyonlarca vatandaşın tedirginlik yaşamasına neden oldu.



Ankara'da bir motorlu kurye, yemek siparişini teslim etmek için kadın müşterisinin adresine geldi. Genç kadının kapıyı açıp siparişi teslim aldığı ve ödeme yapmak için kartını almak üzere içeriye döndüğü anlarda kurye, fırsattan yararlanarak kapıdan içeriye kadar girdi.

EVDE KALABALIK OLDUĞUNU GÖRÜNCE GERİ ADIM ATTI



Evin içine kadar ilerleyen ve odaları kolaçan eden kurye, evde kalabalık olduğunu fark edince geri dönmek zorunda kaldı. Evin içerisinde bulunanların şüphelenmesi üzerine apartmanın güvenlik kameraları kontrol edilirken, kuryenin hareketlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu.



Olaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.







