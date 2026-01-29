Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu taşımacılığı ve hızla büyüyen kurye sektöründe devrim niteliğinde bir düzenlemeye imza attı. Bugün (29 Ocak 2026) Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, kuryelerin ve ticari araç sürücülerinin mesleki yeterlilik (SRC) belgelerini kullanma yaş sınırı resmen 69’a yükseltildi.

SRC KURYE BELGESİ TANIMLANDI

Yeni yönetmelikle birlikte mevzuata ilk kez "SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi" girdi. Bu belgeyle hedeflenenler şunlar:

- Motosiklet ve moped kullanan kuryelerin tamamı kayıt altına alınacak.

- Kurye kazalarını azaltmak için sürücülere özel mesleki eğitimler verilecek.

- Hizmet standartları yükseltilerek sektördeki "güven" unsuru pekiştirilecek.

ŞARTLAR NELER OLACAK?

Yönetmelikte daha önce 63 olarak yer alan, ancak geçici düzenlemelerle 66 olarak uygulanan yaş sınırı artık yasal olarak 69 oldu. İşte yeni kurallar:

- 66 yaşından gün almış olan sürücüler; her yıl yenilemek kaydıyla geçerli sağlık raporu ve psikoteknik raporu sunmaları halinde 69 yaşına kadar çalışabilecekler.

- 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek. Mevcut belgesi olanlar süreyi uzatabilecek.

- 69 yaşından gün alındığı an, mesleki yeterlilik belgeleri otomatik olarak iptal edilecek.

SÖZCÜ TV mikrofonlarına konuşan kurye vatandaş "69 yaş meselesine gelirsek de neden 69 yani. 69 yaşta neden durmuşlar" diyerek tepki gösterdi.