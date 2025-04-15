Antalya Kuş Gözlem Topluluğu tarafından her yıl kentte kuş gözlem kampı düzenleniyor. Bu yıl da 4-6 Nisan tarihleri arasında, Antalya'nın en önemli göçmen kuş rotalarından biri olan Manavgat ve Serik sahil kesimlerinde Antalya Kuş Gözlem Kampı gerçekleştirildi.

Kamp, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla büyük bir coşkuyla tamamlandı. Şırnak'tan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir katılımcı profiliyle gerçekleşen kamp, kuş gözlemine ilgi duyan herkesi Antalya'da bir araya getirdi.

7'DEN 70'E KATILIM

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, 7'den 70'e katılımın olduğu kampa özellikle çocuk katılımcıların renk kattığını söyledi.

Coşkun, "Doğaya duydukları merak ve heyecanla kuşları arayıp bulan, onları dikkatle gözlemleyen ve fotoğraflayan çocuklar, kamp boyunca neşeleriyle etkinliğe canlılık kazandırdı. Gözlem alanları arasında Manavgat Sahili, Titreyengöl, Denizkent, Boğazkent ve Manavgat Ulualan çevresi yer aldı. Bu bölgelerde gerçekleştirilen gözlemler sırasında yaklaşık 140 kuş türü kaydedildi" dedi.

HEYECANLANDIRAN İKİ TÜR

Kamp boyunca en çok heyecan yaratan gözlemlerden birinin, Antalya'da nadiren görülen 'yeşil arı kuşu' olduğunu belirten Gökçe Coşkun, "Ancak kampın en çarpıcı gözlemi, Antalya için ilk, Türkiye içinse yalnızca beşinci kayıt olan 'Tibet cılıbıtı' oldu. Bu önemli kayıt, katılımcılar ve kuş gözlem topluluğu tarafından büyük heyecanla karşılandı" diye konuştu.

ÇÖP VE MOLOZ SORUNU

Kampın en önemli amaçlarından birinin de doğa farkındalığı oluşturmak olduğunu söyleyen Coşkun, "Ancak gözlem alanlarımızda karşılaştığımız bazı manzaralar iç açıcı değildi. Kuşların yoğun olarak bulunduğu sahil, göl ve sulak alanların birçoğunda moloz, inşaat artıkları ve çöp yığınları ile karşılaşmamız hepimizi derinden üzdü.

Antalya gibi doğasıyla öne çıkan bir şehirde, kuşların yaşam alanlarının sahipsiz ve korunmasız kalması dikkat çekici bir sorun olarak öne çıktı. Antalya Kuş Gözlem Kampı, yalnızca kuşları gözlemlemek için değil aynı zamanda doğaya daha yakından bakmak, doğayı koruma bilincini artırmak ve farklı şehirlerden gelen doğaseverleri bir araya getirmek amacıyla da önemli bir buluşma noktası oldu" dedi.