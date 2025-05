UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak İspanyol takımı Real Betis, esprili bir gönderme yaptı.

Bu sezon İngiltere'de Premier Lig (Liverpool), FA Cup (Crystal Palace) ve Caraboa Cup'u (Newcastle United) sembolleri kuş olan ekiplerin kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ni de sembolu kuş türünde olan bir başka ekip Tottenham kazanınca Real Betis, 62 yıldır aynı formatta kullandığı logosunda değişime gitti.

Bu sezon simgesi kuş olan takımlar turnuvaları kazanınca Real Betis Konferans Ligi finalinde logosunda değişime gitti. Real Betis yaptığı açıklamada: "Konferans Ligi finali için kullanacağımız logoyu takdim ediyoruz." diyerek logosunu değiştirdi.

Yapılan esprili paylaşımın ardından sosyal medyada finaldeki rakipleri Chelsea'nin taraftarları da 'aslan' sembolünü değiştirerek kuş içerikli logolarla paylaşıma yanıt verdi.

Presenting our badge for the Conference League final. pic.twitter.com/WODRizYZuO