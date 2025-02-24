Uluslararası toplum, Covid-19'un yol açtığı salgından daha kötü olabilecek yeni bir salgının ortaya çıkmasından endişe ediyor.

Kolombiya, Brezilya, Peru, ABD ve Almanya'dan bilim insanlarının yer aldığı bir araştırma grubunun, Travel Medicine & Infectious Disease dergisinde yayımladığı makale sivrisinekler gibi eklembacaklılar tarafından bulaşan arbovirüslerle enfekte olan insanların sayısında artış olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Çalışmanın ortak yazarlarından biri olan, Peru'daki Universidad Científica del Sur'da profesör ve Kolombiya'daki Fundación Universitaria Autónoma de las Américas'ın Biyomedikal Araştırma Grubu üyesi Alfonso Rodríguez-Morales, Infobae'ye yaptığı açıklamada, "Bu nedenle, sivrisinekler gibi vektörlerin kontrolüne ve yeni enfeksiyonların önlenmesine odaklanan sağlık politikalarına acil ihtiyaç vardır." ifadelerini kullanarak ülkeleri kamu sağlığı konusunda uyardı.

Uzmanlar ayrıca 2024 yılında yaklaşık 13 milyon kişiye sivrisineklerden bulaşan Dang Humması teşhisi konulduğunu ve sivrisinekler tarafından taşınan tek virüsün de bu olmadığınu vurgulayarak bu böceklerin Mayaro, Oropouche ve Usutu gibi diğer hastalıkları da aktarması gibi potansiyel taşıdığının altını çizdi. Öngörüleri ise Dünya genelindeki halk sağlığı sistemleri için bir sonraki sorun sivrisinek kaynaklı arbovirüsler.

Arbovirüsler sivrisinekler gibi eklembacaklılar tarafından bulaşan virüslerdir. Arbovirüs salgının artmasının başlıca nedenleri ise kontrolsüz kentleşme, iklim değişikliği ve nüfus hareketliliği...

Belirtileri arasında ise her virüste olduğu gibi şiddetli baş ağrısı, titreme ve kas ağırları yer alıyor.

Virüsü engellemek için neler yapılmalı?

Uluslararası işbirliği arttırılmalı.

Virüs türlerini hızla tespit etmek için gerçek zamanlı PCR testlerine erişim kolaylaştırılmalı.

Hem toplumsal eğitim hem de korunma dikkate alınarak kapsamlı bir yaklaşım izlenmeli.