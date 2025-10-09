İspanya'nın güneyindeki sarp bir uçurumun mağarasında yapılan ekolojik araştırma, bilim dünyasına nefes kesici bir keşif kazandırdı. Sakallı akbabaların yuvasında, 750 yıl öncesine ait tamamen korunmuş bir hasır ayakkabı bulundu.

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’ne (CSIC) bağlı Pirene Ekoloji Enstitüsü’nden ekolojist Antoni Margalida ve ekibi, bu sıra dışı bulguyu Ecology dergisinde yayımladıkları çalışmada paylaştı. Araştırma, kuşların yüzyıllar boyunca aynı kayalık yuvaları kullandığını ve bu yuvaların zamanla doğanın kendi “arşivleri”ne dönüştüğünü ortaya koydu.

AYAKKABIDAN BAŞKA EŞYALAR DA ÇIKTI

Bilim insanları, 12 iyi korunmuş yuvayı incelediklerinde, katmanların büyük bölümünün kemiklerden oluştuğunu ancak yüzde 9’unun insan yapımı nesnelerden meydana geldiğini belirledi. Bu eşyalar arasında kumaş parçaları, bir arbalet oku, deri kalıntıları ve 25 adet esparto otundan yapılmış obje yer aldı.

Ancak asıl dikkat çeken buluntu, karbon testine göre yaklaşık 1275 yılına tarihlenen, tamamen korunmuş bir hasır ayakkabı oldu.

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN CİNSTEN

Esparto otundan örülmüş bu ayakkabının, günümüzde hâlâ kullanılan espadril tarzı ayakkabıların erken bir örneği olduğu düşünülüyor. Margalida, akbabaların bu eşyaları “muhtemelen 13. yüzyıl köylülerinin eşyalarından” topladığını belirtti.

Aynı yuvada ayrıca, yaklaşık 726 yıl öncesine ait, kırmızı toprak boyayla boyanmış bir koyun derisi parçası da keşfedildi.

DOĞAYI SESSİZCE KORUYOR

Uzmanlara göre, akbaba yuvalarının sabit sıcaklık ve düşük nem oranı, yüzyıllar boyunca organik kalıntıların bozulmadan kalmasını sağladı. Böylece bu yuvalar, geçmişin izlerini taşıyan doğal arkeolojik arşivler haline geldi.

Margalida ve ekibi, bu “tarih dolu yuvaların” gelecekte katman katman incelenerek, hem kuş davranışlarına hem de Orta Çağ insan yaşamına dair yeni bilgiler sunabileceğini söylüyor.