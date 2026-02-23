Çin’in Zhejiang eyaletinde yer alan ve sıra dışı mimarisiyle dikkat çeken Lishui Havalimanı, 17 yıllık kapsamlı bir planlama ve inşaat sürecinin ardından kapılarını yolculara açtı. Yaklaşık 12 bin metrekarelik terminal binası, bölgenin dağlık coğrafyasından ilham alan organik formuyla havacılık dünyasında yeni bir estetik standart belirliyor.

İNŞAATI 2008 YILINDA BAŞLADI

2008 yılında tasarlanan ve inşaat sürecinde yaklaşık 100 metreyi bulan kot farklarıyla zorlu bir mühendislik sınavı veren havalimanı, tasarımıyla "zirveler arasında dinlenen dev bir beyaz kuş" silüetini andırıyor.

Gümüş beyazı alüminyum panellerle kaplı çift katmanlı çatı yapısı, bölgenin karakteristik sisli tepeleriyle bütünleşerek yapının çevreyle kusursuz bir uyum sergilemesini sağlıyor.

YÜKSEKLİĞİ 14 METRE

Terminalin iç mekan tasarımı, estetik kadar işlevselliğe ve yolcu konforuna da odaklanıyor. 14 metre yüksekliğindeki hafif çatıyı destekleyen şemsiye formundaki 14 adet kolon, iç mekana modern bir hava katıyor.

YOLCU KAPASİTESİ 5 MİLYONA ÇIKACAK

Yıllık 1 milyon yolcu ve 4 bin ton kargo kapasitesine sahip olan Lishui Havalimanı, başlangıç aşamasında yalnızca iç hat uçuşlarına hizmet verecek. Ancak projenin esnek tasarımı, gelecekteki büyüme taleplerine yanıt verecek şekilde kurgulandı. Uzun vadeli planlar kapsamında, 2050 yılına kadar yolcu kapasitesinin 5 milyona çıkarılması ve tesisin uluslararası bir terminale dönüştürülmesi hedefleniyor.