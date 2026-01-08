Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, dün Kuşadası Belediyesi’nin halk hizmet çadırı kurmasını engellemek için 200 personel göndermesi üzerine yaşanan olaylar ve gerilimin yankıları sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, dün yaşanan olaylar hakkında basın açıklaması yaptı.

“BOŞLATMAMIZ İSTENEN BİNAYI ÇERÇİOĞLU TAHSİS ETMİŞTİ”

Önce sürece ilişkin bilgi veren Günel, “Aralık 2022’de depreme dayanıksız olduğu saptanan belediye binamızı tahliye ettik, başka bir yapıya taşınmayı tasarlarken Özlem Çerçioğlu’nun ‘Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yerini size tahsis edelim’ demesi üzerine Ağustos 2023’te bu binaya geçtik. Kuşadası Belediyesi birimlerinin 4’te biri bu binada hizmet vermeye başladı. Özellikle yurttaşlarımızın istek ve talepleri hakkında önemli bir birim olan Güvercin Masa ekibimizi burada görevlendirdik” dedi.

“ÇERÇİOĞLU TAHSİS ETTİĞİ YERDE ŞİMDİ NİYE SORUN ÇIKARIYOR”

Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından sert tavır değişikliğine vurgu yapan Günel, “Fakat her ne hikmetse 2024 yılının Nisan ayından itibaren zemin katı boşaltmamızı istedi. Belli ki sorun yaratmanın peşine düşmüş. Biz kimsenin binasına zorla oturan sığıntı bir kurum değiliz, kendi imkanlarımızla hizmet üretebiliriz ama Kuşadası Belediyesi’ne tahsis edilen yerde şimdi niye sorun yaratılıyor? İtirazımız buna. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin şu an bizi dayatma yaparak, haksız ve hukuka aykırı şekilde çıkartmak istediği bina da Kuşadası halkının parasıyla alındı” diye konuştu.

“BİZ AYDIN BELEDİYESİ’NE YER VERİRKEN SORUN ETMEDİK”

Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi’ne ait yapıları ve alanları Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına verdiklerini ve hiçbir sorun çıkarmadıklarını ifade etti. Günel, “Oysa Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bize ait olan otogar alanı, Boyalık’taki itfaiye alanı, Davutlar’daki hizmet binası ve ASKİ Şantiyesi, tahsilat servisleri için Güzelçamlı’da ve Lütfü Suyolcu İş Merkezi’ndeki yerlerimiz, eski düğün salonunun altındaki ticari alanı, Ada Kamping alanını kullandırıyoruz. Biz sonradan çıkın demedik. Bu mallar Kuşadası halkının malları. Halka hizmet söz konusu olduğu için kullandırdık. Bugün bende devletin hangi kurumu isterse halka

hizmet için yer veririm” dedi.

GÜNEL NİÇİN ÇADIR KURDUKLARINI ANLATTI

Söz konusu binadan çıkartılmak istenince yargıya başvurduklarını belirten Günel, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini kaydetti. Günel, “Fakat Aydın Büyükşehir Belediyesi yargı sürecini beklemeyerek tahliye edilmesi yönünde valiliğe bir yazı daha yazdı. Bunun üzerine vatandaşı yormayalım, arkadaki alana bir yörük çadırı kuralım ve hizmet verelim diye düşündük. Ayrıca, yaklaşan Ramazan ayında gıda paketleri dağıtımında aksamama olmaması için de bu çadırı kullanmayı düşündük” dedi.

ÇERÇİOĞLU ÇADIR KURULUMUNA “BİNA YAPIYORLARDI” DEDİ

Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası Belediyesi yönetimini söz konusu alana ruhsatsız bina inşa etmekle suçladığını belirten Ömer Günel, “Metal iskeleyle yapılan bir yörük çadırı, ruhsata tabi değil, hukuka aykırılığı yok. Ama Çerçioğlu “Bina yapıyordu” dedi. Gerçeği çarpıtmak için her türlü alışkanlığı edinmiş bir yapı bunu böyle yaymaya çalışıyor. Ama hepiniz oradaydınız, kendi gözlerinizle gördünüz.

“SANKİ DÜŞMAN İŞGALİNE ORDU GÖNDERİYOR”

Kuşadası Belediyesi ekiplerinin çadır kurulumu esnasında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yetkilileriyle birlikte yaklaşık 200 personelini alana göndermesine tepki gösteren Günel, “Dün personelimiz hizmet çadırını kurarken, sanki bir yeri düşman işgalinden kurtarıyormuşçasına Büyükşehir Belediyesine bağlı 200 personel buraya gönderildi. Başlarındaki genel sekreter, daire başkanları ve müdürler hiçbir zaman hizmet etmek için Kuşadası’na böyle gelmedi. Ortalığı yıkmak ve güç gösterisi yapmak için geldiler” diye konuştu.

“POLİS VE JANDARMA, İŞÇİ VE VATANDAŞLA KARŞI KARŞIYA GETİRİLDİ”

Olay yerine polis ve jandarma da gönderildiğine dikkat çeken Günel, bu hususa dair, “Ne oluyoruz ya, biz de devletin bir kurumuyuz. Güvenlik görevlilerimizle belediye işçilerimiz ve vatandaşlarımız karşı karşıya getirildi. Ben bunu istemediğim için arkadaşlarımıza itidalli olma ve çadırı kaldırma talimatı verdim. Ne olacak, ben o çadırı başka yere kuruyorum. Bizim halka hizmet vermemizi hiç kimse engelleyemez” dedi.

“DÜNÜN MAĞDURU BUGÜNÜN MAĞRURU”

Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’na yapması gereken hizmetleri durdurduğunu söyleyen Günel, “Bari bizim hizmetimizi engelleme” dedi. 2016 yılında Aydın Valiliği’nin kararıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kullandığı binanın yarısının merkez ilçe Efeler Belediyesi’ne verilmesine Çerçioğlu tepki göstermiş ve “Gerekirse çadır kurarız” demişti. Çerçioğlu, “Biz anamızdan sarayda doğmadık. Gerekirse kent meydanında çadır kurar, meclisi çadırda toplar, hizmetlerimi öyle veririm” açıklaması yapmıştı. Günel, Çerçioğlu’nun bu sözlerini hatırlattı, arkasına aldığı iktidar gücüne vurgu yaparak, “Dünün mağduru bugünün mağruru” yorumunda bulundu. Günel, “Dün yaşadığını bugün başkasına yaşatmakta en ufak bir çekincesi olmayan enteresan bir siyasi ahlak ve iradeyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

MASAYA MİĞFER KOYDU, “PERSONELE KASK VE GAZ MASKESİ VERECEĞİZ” DEDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin saldırgan tutumuna dikkat çeken Günel, “Bundan sonra tüm personelimize koruyucu kask ve gaz maskesi vereceğiz. Çünkü buraya hizmet için değil, kavga için geldiler. Kafa göz kırmaya gelen, provokasyon yapan bir kuruma karşı alınması gereken tedbir budur” dedi. Günel’in açıklaması esnasında masaya miğfer koymasıda dikkat çekti.