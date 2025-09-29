Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Ayça A., yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ayça A.’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Ayça A.’nın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddiası üzerine, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak polis ekipleri, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.