Perulu yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Vargas Llosa’nın Pazar günü huzur içinde öldüğü belirtildi.

Yazar, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden biriydi ve "Boom" kuşağının hayattaki son büyük temsilcisiydi.

Edebiyat dünyasına 1963’te yayımlanan "Şehrin Köpekleri" adlı romanıyla adım atan Vargas Llosa, uluslararası ününü ise "Yeşil Ev" adlı eseriyle kazandı.

Gabriel García Márquez ile birlikte Latin Amerika'nın edebi kimliğini şekillendiren Vargas Llosa, ırk, baskı, göç ve cinsellik gibi temaları ele aldı.

2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü "güç dinamiklerinin haritasını çıkarması ve bireyin direnişine, isyanına ve yenilgisine dair net anlatımı" gerekçesiyle kazanmıştı.

Son romanı "Sana Sessizliğimi Adıyorum" ile yazarlığa veda ettiğini duyurdu. Bu romanı, Peru’ya bir aşk mektubu ve ülkenin música criolla geleneğine bir saygı duruşu olarak tanımladı.

Son yıllarında roman yazmaktan uzaklaşarak Jean-Paul Sartre üzerine bir deneme yazmak istediğini dile getirdi. 1990’da Peru başkanlığına aday olan Vargas Llosa, siyasi yaşamında da dikkat çeken bir figürdü. Gençliğinde solcu fikirleri savunan yazar, zamanla liberal ve muhafazakar çizgiye yöneldi.