Sivas'ta bu yıl önceki yıllara kıyasla daha erken etkili olan kar yağışı ve ardından gelen yağmurlar, küresel ısınmanın etkisiyle kuruyan göl ve sulak alanları yeniden canlandırdı. Yaz aylarında tamamen kuruyan ve kuşların terk ettiği Bingöl Gölü, son yağışlarla birlikte tekrar suyla dolarak eski görünümüne kavuştu.

Kent merkezine yakın konumda bulunan ve angut, turna ile ördek türleri başta olmak üzere birçok göçmen kuşa üreme ve konaklama alanı sağlayan Bingöl Gölü'nde, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kuş hareketliliği yeniden gözlemlenmeye başladı. Uzun süredir sessiz kalan gölde, turna ve ördeklerin sayısında belirgin artış yaşandı.

HAVZALAR YİNE CANLANDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, iklim koşullarının giderek daha değişken hale geldiğine dikkat çekti. Kartal, mevsimsel düzensizliklerin yağış rejimlerinde de önemli farklılıklara yol açtığını belirterek, bu durumun bazı yıllarda kuraklığı derinleştirirken bazı dönemlerde ise kuruyan alanlara yeniden hayat verdiğini söyledi.

Bu yıl yağışların geçen yıla göre daha erken başladığını ifade eden Kartal, "Geçtiğimiz yıl 24 Kasım civarında görülen yağışlar, bu yıl yaklaşık bir hafta daha erken etkili oldu. Bu durum hem tarımsal faaliyetler hem de su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. Son yıllarda kuraklık barajlar ve göletler üzerinde ciddi baskı oluşturuyordu. Ancak bu sezon, havzalara yeniden can suyu geldi" dedi.

Kartal, Bingöl ve Ulaş havzalarında yer alan ve tamamen kuruyan göllerin, son dönemde gerçekleşen güçlü yağışlarla birlikte kısmen de olsa dolmaya başladığını gözlemlediklerini aktardı.

SULAK ALANLAR YİNE CAZİBE YERLERİ OLDU

Yağışların yalnızca su seviyelerini değil, ekosistemi de olumlu etkilediğini vurgulayan Dr. Kartal, sulak alanların hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir ekolojik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu alanların çok sayıda canlı türünü barındırdığını belirten Kartal, kuşların bu ekosistemin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Kurak dönemlerde su kaynaklarının çekilmesiyle kuşların bölgeyi terk ettiğini hatırlatan Kartal, "Son yağışlarla birlikte su oranlarının artması, kuş çeşitliliğini yeniden bu alanlara çekti. Bingöl Gölü gibi sulak alanlar, tekrar kuşlar için güvenli bir yaşam ve konaklama alanı haline geldi" diye konuştu.

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede sulak alanların korunmasının ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin her zamankinden daha kritik hale geldiğine dikkat çekiyor.