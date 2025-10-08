ABD genelinde kuşların alışılmışın dışında hareket etmeye başlaması, bilim dünyasında endişeyle izleniyor. Artan sıcaklıklar, kuraklık ve orman yangınları, birçok kuş türünü geleneksel göç rotalarını terk etmeye zorluyor. Uzmanlara göre bu değişim, yalnızca kuşların değil, tüm ekosistemin alarm verdiğinin göstergesi.

NTV'nin haberine göre Cornell Üniversitesi’nden göç ekoloğu Andrew Farnsworth, “Kuşların nerede bulunduğu ile iklimde ve hava koşullarında neler olduğu arasında çok yakın bir ilişki var” diyerek, kuşlardaki bu davranış değişikliklerinin doğrudan iklim krizinin etkisi olduğunu vurguladı.

MÜKEMMEL DENGE TEHLİKEYE GİRDİ

Kuşlar, zararlı böceklerin kontrolü, tohum yayılımı ve bitki tozlaşması gibi ekosistemin işleyişinde kritik görevler üstleniyor. Uzmanlara göre, insanların gıda ve ilaç olarak kullandığı bitkilerin yaklaşık yüzde 5’i kuşlar sayesinde tozlaşıyor. Bu nedenle kuş nüfusundaki büyük düşüş, tarımsal üretim ve gıda güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

3 MİLYAR KUŞ KAYBOLDU

Ulusal Audubon Derneği’ne göre, Kuzey Amerika’daki 389 kuş türü, önümüzdeki 50 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya. Bu, incelenen türlerin yaklaşık üçte ikisine denk geliyor. Cornell Kuşbilimi Laboratuvarı verileri ise tabloyu daha da karanlık gösteriyor: 1970’ten bu yana kıtada 3 milyar kuş kayboldu.

DÖNGÜ TAMAMEN BOZULDU

Küresel ısınma, mevsim döngülerini değiştirerek kuşların göç zamanlamasını altüst ediyor. Pek çok tür, üreme veya beslenme bölgelerine gıdalar henüz ortaya çıkmadan ulaşıyor. Açlık, barınma sorunu ve eş bulma zorluğu nedeniyle popülasyonlar hızla azalıyor.

Tehlike altındaki türler arasında Kara boğazlı mavi ötücü (Black-throated Blue Warbler), Kızıl düdükçün (Red Knot) ve Swainson ardıcı (Swainson’s Thrush) yer alıyor. Bu türler, yükselen deniz seviyeleri, orman yangınları ve yiyecek kıtlığı nedeniyle yok olma sınırında.

FAZLA YEM DENGEYİ DAHA DA BOZUYOR

Uzmanlar, kuşlara aşırı yem verilmesinin de göç davranışlarını bozduğuna dikkat çekiyor. Fazla yem, kuşların göçünü geciktirirken yırtıcı hayvanları da çekiyor; bu da kalan kuşlar için ek bir tehdit oluşturuyor.

Bilim insanlarına göre, kuşlardaki bu “rahatsız edici” davranış değişiklikleri, doğanın dengesinin bozulduğunun açık bir işareti. Farnsworth, “Kuşların hareketlerine dikkat etmek, aslında gezegenin sağlığını izlemektir. Onlar doğanın nabzıdır” ifadelerini kullandı.