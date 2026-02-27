Bir dönem Pentagon’da da görev yapan ABD’li Orta Doğu uzmanı Michael Rubin rezalet bir öneride bulundu. Rubin, “Analiz” adıyla kaleme aldığı bir yazıda, Ulu Önder Atatürk’ün “Benim şahsi meselem” dediği Hatay için “Türkiye’nin sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı Suriye’ye vermelidir” dedi.

CHP ve Yeniyol Hatay Milletvekilleri, ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Michael Rubin’i kınadı.

‘ZURNANIN SON DELİĞİ RUBİN’

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, şu açıklamayı yaptı: “Rubin zurnanın son deliğidir. Emperyal güçler düğmeye bastı. Hatay üzerinde oynanacak oyunların işaret fişeği atıldı. Seçilmiş parlamentosunun oy birliği ile Türkiye’ye katılan Hatay, 17. bağımsız Türk Devletidir. Cumhurbaşkanlığı Forsuna da eklenmelidir. Hatay bir devletin başka bir devlete katılımıdır ve dünyada başka örneği yoktur.”

RUBİN KİMDİR?

Kudüs ve Kuzey Irak’ta Süleymaniye ile Duhok Üniversitelerinde ders veren Rubin, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) İran ve Irak konusunda danışmanlık yaptı.

Naim Babüroğlu

Babüroğlu: Sıkıysa gel de al!

Yazarımız Dr. Naim Babüroğlu, hadsiz Rubin’e tepki gösterdi. Rubin’in, “Türkiye Suriye’deki en büyük işgalci güçtür. Eğer geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara gerçekten Suriye’nin egemenliğini savunuyorsa, Türkiye’nin işgali konusunda sessiz kalmamalıdır. Suriyeliler, Türkiye’nin tamamen çekilmesini ve Orta Doğu’daki en uzun işgalin sona ermesini talep etmelidir. Türkiye’nin sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı Suriye’ye vermelidir” sözlerine karşılık şu cevabı verdi: “Atatürk’ün emaneti Hatay… Ben de Hataylı olarak, diyorum ki, sıkıysa gel de al!”