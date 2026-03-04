Gerçek adı Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın’ın sakal bıraktığı son hali takipçilerini şaşırttı. Sosyal medyada annesiyle birlikte video paylaşan ünlü isim, yeni tarzıyla büyük beğeni topladı. “SAKAL DA YAKIŞTI HA'' Paylaştığı videoda sakallı imajı hakkında konuşan Kuşum Aydın, “Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu” ifadelerini kullandı. Annesi ise oğluna “Yakıştı” diyerek destek verdi. İmajını oldukça beğendiği görülen Kuşum Aydın, esprili bir şekilde “Kendime nazar değdireceğim” demeyi de ihmal etmedi.



SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI Ünlü ismin son haline kısa sürede binlerce yorum geldi. Takipçileri “Çok güzel olmuş”, “Yakışmış” ve “Bambaşka biri olmuşsun” gibi yorumlarla yeni imajını destekledi. 5 ayda 17 kilo vermişti Öte yandan Kuşum Aydın, geçtiğimiz dönemde verdiği kilolarla da adından söz ettirmişti. 5 ayda tam 17 kilo veren ünlü isim, “Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok. Bunlarsız bir hayat. Mide balonu yaptırmadım, mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı” sözleriyle değişim sürecini anlatmıştı. Yeni imajı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Kuşum Aydın, sosyal medyada yeniden gündem olmayı başardı.

