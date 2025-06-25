KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/28 Tereke

Eskişehir ili İnönü ilçesi, Yenice Mah/köy, cilt no 4, Aile sıra no: 163 sırada nüfusa kayıtlı 04/09/1934 doğumlu 15/12/2010 tarihinde vefat eden müteveffa Mustafa KASAP'ınmirasıyasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

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