KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/23 Tereke

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Güveççi mah/köy 87 Cilt, Aile sıra no 53 sırada nüfusa kayıtlı 25/06/1959 doğumlu 29/09/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Tuncay TANRIKULU'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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