Olay, akşam saatlerinde Gökler Beldesi’ndeki kömür havzasında faaliyet gösteren özel bir işletmeye ait maden ocağında yaşandı. Vardiya sırasında bir galeride yoğun karbonmonoksit gazı oluşması sonucu içeride çalışan işçiler fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ekipler ile diğer maden işçilerinin koordineli çalışması sonucu gazdan etkilenen Mustafa K., Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. ocaktan çıkarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, daha sonra ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.