Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentte sallantılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada 19,43'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sarsıntı yerin yaklaşık 11,91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kentte gün içinde çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti.

GECE SAATLERİNDE BİR DEPREM DAHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.