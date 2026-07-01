BBC’nin aktardığı bilgilere göre, başkentte 1 milyondan fazla taraftarın katıldığı kutlamalar sırasında 19 ve 48 yaşlarında iki kadın ile 44 yaşında bir erkek nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞRI YAPTI Olayın ardından Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada yazılı bir açıklama yaparak taraftarlara seslendi. Brugada, kutlamalarda “sorumluluk, dikkat ve empati” çağrısında bulundu. İNCELEME BAŞLATILDI Yetkililer, kalabalık kontrolü ve güvenlik önlemlerine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

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