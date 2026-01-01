Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından kentin bazı bölgelerinde yağış etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtünün görülmesiyle birlikte kar yağışının yer yer kuvvetlenerek devam ettiği gözlendi.

Kuruma ait radar verilerinde kar kütlelerinin şehir üzerindeki hareketinin arttığı, yağışın ilerleyen saatlerde farklı ilçelerde de etkisini gösterebileceği değerlendiriliyor.

AKOM UYARI YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı AKOM’un tahminlerine göre bugün saat 11.00 sularında başlayan kar yağışı, Avrupa Yakası'nda boğaz çevresi, Anadolu Yakası'nın ise genelinde etkili olacak.

Hava sıcaklığı gün içinde -1 ile 3 derece arasında seyredecek.

Kar yağışı saat 18.00'den sonra etkisini kaybedecek.

Buzlanma ve don ise yarın sabah da etkili olacak.

Hafta sonu sıcaklık gün içinde 16 dereceye kadar çıkacak.

YAĞIŞ DÜN AKŞAM DA ETKİSİNİ GÖSTERMİŞTİ

Avrupa Yakası’nda Sarıyer ve Arnavutköy çevresinde şiddetini artıran kar, yolların, çatıların ve araçların üzerini kapladı. Sarıyer Büyükdere Caddesi’nde bazı araçların kayarak ilerlediği, sürücülerin güçlükle seyahat ettiği görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sarıyer mevkisinde ise bazı araçların yolda kaldığı, sürücülerin araçlarını yol kenarına çekerek beklediği bildirildi. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Anadolu Yakası’nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy’de etkisini sürdüren kar yağışı, yer yer trafik akışını olumsuz etkiledi. Beykoz’da yolda kalan araçların vatandaşlar tarafından itilerek hareket ettirildiği, karla kaplı rampalarda araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı, bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler temkinli seyrederken, kent genelinde belediye ekiplerinin ana arterler ve bağlantı yollarında çalışmaları devam ediyor.