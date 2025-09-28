Rivayete göre, Şeyh Hasan Oner’in asasının yeşermesiyle oluştuğuna inanılan sakız ağacının bakımı türbeye bakan Dede Hubbet Kaygusuz tarafından yapılıyor. Türbeyi ziyarete gelenler, anıt ağacın yanında dilek tutup mum yakmaya devam ediyor.

AĞACIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Dede Hubbet Kaygusuz, anıt ağacın hikâyesini şöyle anlattı:

“Arkamızda görmüş olduğumuz ağaç bizim anıt ağacımız. Rivayete göre, Şeyh Hasan Oner Babamızın asasını dikip yeşerdiği ağaç. O da yaklaşık 700 senelik ağaç. Orman Bakanlığı'ndan geldiler, tarih yaptılar, 700 senelik olduğuna dair damgasını vurdular. Bu anıt ağacımız bir yangın evresi geçirdi. Yangın evresi geçtikten dolayı bu ağaç yüzde 70 ölü, yüzde 30 canlı. İşte ben her sene burada su vererek biraz canlandırmaya çalışıyorum ağacımızı.”

TESCİLLENİP KORUAMA ALTINA ALINDI

Kaygusuz, ağaçla ilgili inanç geleneğini de şöyle aktardı:

“Burada bizim Alevilikte biliyorsun mum yakılır. Her perşembe akşamları işte 'çocuğum askere gidecek, oğlum askerden gelecek, kocam gitti, kocam gelecek' böyle bir niyetle mum yakarlar ve lokmasını bırakırlar. O zaman işte demek ki bir rüzgar çıktı, ne yaptıysa bu ağaç tutuşuyor, yanıyor. Ama yanınca da kendi kendine bu ağaç sönüyor. Ne hikmetse kimse müdahale etmiyor. Gece oluyor bu olay. Kendi kendine sönüyor. Sabah bakıyorlar ki ağaç yanmış.”

Ağacın tescil edildiğini vurgulayan Kaygusuz, “Ağacın 700 senelik olduğuna dair damgasını vurdular. Koruma altında burası. Zaten köyümüz koruma altında, köyümüz tamamen sit alanı. Kaya mezarlığımız falan var, hepsi sit alanında burası. Burası 180 hane, yazın 120 hanesi doluyor. Kışın da 40 hane kalıyor. Kışın 100 kişi kalıyor, yazın 500-600’ü buluyor” dedi.

