Britanya'daki East Anglia Üniversitesi'nden bilim insanları Grönland'ın kuzeydoğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan kutup ayılarından alınan kan örnekleri incelendi.

Diğer genlerin çalışma biçimini etkileyebilen 'zıplayan genler (transpozonlar)' olarak adlandırılan küçük DNA parçalarının faaliyetleri, iki bölgedeki sıcaklıklarla olan ilişkileri ve buna bağlı gen ifadesi değişimleri karşılaştırıldı.

Grönland'ın güneydoğunda yaşayan kutup ayılarında ısı stresi, yaşlanma ve metabolizmayla ilişkili bazı genlerin farklı şekilde davrandığı tespit edildi.

DNA'daki bu değişimlerin iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklardan kaynaklandığı belirtildi. Yani kutup ayıları değişen genleriyle giderek zorlaşan çevresel koşullara ve sıcaklara ayak uydurmaya alışıyor.

Araştırmanın detaylarına Mobile DNA adlı dergide yer verildi.

KUTUP AYILARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE TEHLİKEDE

Kutup ayılarının sayısı deniz buzunda iklim değişikliğine bağlı küçülme ve değişen iklim koşullarına uyum sağlayamama nedeniyle her geçen gün azalıyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 26 bin kutup ayısı var. Fakat iklim değişikliği ve küresel ısınma kutup ayılarını tehdit ediyor.

İklim değişikliği nedeniyle eriyen deniz buzunda avlanma yöntemlerini adapte etmekte güçlük çeken ve hızla ısınan Kuzey Kutup bölgelerinde değişen iklim koşullarına uyum sağlamakta zorlanan kutup ayıları açlıkla karşı karşıya.

Uzmanlar gerekli önlemler alınmazsa birkaç topluluğun dışında tüm kutup ayılarının neslinin 2100'e kadar tükeneceğini öngörüyor.