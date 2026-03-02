Kuveyt'de bir F-15 savaş uçağı düşürüldü. İlk görüntülere göre uçak kuyruğuna yakın bir noktadan vuruldu. Defalarca havada takla atan jet uçağı ateşler içinde yere çakıldı.

Pilot, son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan çıktı. Yerel kaynaklara göre pilot uçaktan kaçmayı başardıktan sonra paraşütle yakın bir noktaya indi, burada Kuveytli yetkililer tarafından karşılandı.

Uçağın İran tarafından vurulduğu kesin değil. F-15 tipi uçağın dost ateşi tarafından vurulmuş olabileceği iddia edildi ancak bu konuda resmi bi açıklama yapılmadı.

Ulaşan bilgilere göre bu uçak, 3. gününe giren savaşta düşen ilk ABDD/İsrail koalisyonu uçağı oldu.