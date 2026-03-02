ABD Büyükelçiliği Kuveyt, Kuveyt üzerinde devam eden füze ve İHA tehdidi nedeniyle güvenlik uyarısı yayımladı. AP ve Al Jazeera'nın haberine göre Kuveyt'teki ABD büyükelçiliğinden dumanlar yükseliyor. Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde dumanın elçilik kompleksinden yükseldiğini aktardı. AP, dumanı bir İran saldırısına bağladı. Açıklamada, “Büyükelçiliğe gelmeyin” çağrısı yapıldı. ABD vatandaşlarından bulundukları yerde sığınmaları, konutlarının mümkün olan en alt katında ve pencerelerden uzak bir noktada kalmaları istendi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu. Elçilik, olası saldırılara karşı güvenlik planlarının gözden geçirilmesini ve tetikte olunmasını tavsiye etti. Büyükelçilik personelinin de bulundukları yerde sığındığı bildirildi.

