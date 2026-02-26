Kasklı ve Silahlı Baskın: 170 Bileziği Dakikalar İçinde Aldı

Olay, 25 Kasım tarihinde Fatsa’da bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Tanınmamak için başına kask takarak içeri giren sanık Cumhur Yılmaz, dükkan çalışanını silah zoruyla etkisiz hale getirdi. Soğukkanlılıkla çalışanın el ve ayaklarını bantla bağlayan Yılmaz, piyasa değeri milyonları bulan 170 altın bileziği çantasına doldurarak olay yerinden kaçtı.

Mahkemede Şok İtiraf: "300 Milyon Lira Borcum Vardı"

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren eski polis memuru, kendisini bu suça iten süreci "mali çöküş" olarak tanımladı. Sanal kumar bağımlılığı nedeniyle yaklaşık 200-300 milyon lira borca girdiğini beyan eden Yılmaz, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Alacaklılar kapıma dayandı, eşime tehdit mesajları atıldı. Kimseden yardım alamadım. Eğer bu eylemi gerçekleştiremeseydim intihar edecektim. Silahımda sadece tek mermi vardı, kimseye zarar verme niyetim yoktu."

Pişmanlık ve Özür Çabası Karşılık Bulmadı

İş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi’den duruşma salonunda özür dileyen sanık, eşini ve çocuğunu kaybetmek istemediğini belirterek mahkemeden hoşgörü talep etti. Ancak mülkiyet ve hürriyetine saldırılan Şerbetçi, şikayetinden vazgeçmedi. Müşteki avukatları ise suçun ağırlığına dikkat çekerek; sanığın "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma Ertelendi: Tanıklar Dinlenecek

Sanık avukatının, müvekkilinin kumar bağımlılığı ve daha önceki temiz sicilinin hafifletici sebep olarak dikkate alınmasını istediği duruşma, eksik dosyaların tamamlanması ve sanığın babasının tanık sıfatıyla dinlenmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.