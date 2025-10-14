Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, milyonlarca vatandaşın yatırım tercihini güvenli liman altına kaydırmasına neden oldu. Altında yaşanan hareketlilik, dolandırıcıların da bu alana yönelmesine neden olurken, 'imitasyon altın' şikayetiyle yetkili makamlara başvuran kuyumcuların talebine ilk yanıt Kütahya Valiliği'nden gelmişti.





TÜM TÜRKİYE'DE SATIŞI YASAKLANACAK



İmitasyon ürünlerin, gerçek altınmış gibi satılmaya çalışıldığını belirten kuyumcular, bu yolla hem vatandaşın hem de kuyumcuların mağduriyetinin giderilmesini talep ederken, 10 Eylül tarihli karar ile Kütahya Valiliği kent genelinde imitasyon altınların satışını resmen yasakladı.





Üzerinde 'demo' ibaresi bulunmayan imitasyon takıların satışı durdurulurken, söz konusu uygulama ilerleyen günlerde 81 ili kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek.



İçişleri Bakanlığı'nın kuyumcu esnaf odalarının talepleri üzerine hazırladığı düzenleme ile birlikte Türkiye'nin tamamında 'imitasyon altın ve takı' satışı büyük ölçüde kısıtlanacak. Söz konusu takılar, gerçek altına benzer nitelikte üretilemeyecek ve üzerlerinde 'demo', 'sahte' gibi kalıcı etiketlerle satışa sunulması zorunlu tutulacak.