

Piyasalar haftanın ikinci işlem gününde yarınki Fed faiz kararına odaklandı. Fed'in uygulayacağı faiz politikası piyasalar üzerinde etkili olabilir. Piyasalar Fed'in yarınki toplantısında 25 baz puanlık indirim bekliyor. Fed'in bu kararı altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir.

Öte yandan gece saatlerinde Orta Doğu'da artan gerilim de altın fiyatlarında yeni rekorları meydana getirdi. Altın fiyatları makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın 5 bin liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Çeyrek altın ise 8 bin 168 lirayı gördü.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, ons altın 3 bin 690 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Bugün sabah seansında 08.24'te ise 3 bin 683 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın ise dolar/TL tarafındaki yukarı yönlü hareketlilik ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle resmi rakamlarda 4 bin 901 liraya yükselerek rekor tazeledi. Bugün sabah seansında 08.27'te 4 bin 892 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 892 lira olan gram altın, Kapalıçarşı altın 5 bin lira oldu. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

NAKDE ÇEVRİLECEK ÜRÜNLER TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı artış, düğün sezonunda vatandaşların alışkanlıklarını değiştirdi. 24 ayar gram altının satış fiyatı 5 bin 80 liraya, 22 ayar gram altının satış fiyatı ise 4 bin 880 liraya yükseldi. Fiyatlardaki rekor seviyeler, kuyumcularda satışların azalmasına yol açarken, vatandaşların da daha çok nakde çevrilebilecek ürünlere yönelmesine neden oldu.

Önceki yıllarda düğünlerde daha çok bilezik, tam altın ya da set halinde takılar tercih edilirken, yüksek fiyatlar nedeniyle artık bütçelere uygun daha küçük parçalar ön plana çıkıyor. Beş bilezik yerine iki bilezik alınması ya da daha sonra kolaylıkla bozdurulabilecek ürünlere yönelinmesi dikkat çekiyor.

Altın piyasasında satıştan çok, yatırımını daha önce altına yapanların bozdurma işlemleriyle hareketlilik yaşanıyor. Özellikle ev ya da araba almak isteyenler, ellerindeki altınları nakde çevirerek piyasada canlılık oluşturuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.