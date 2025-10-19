Altın piyasasında son günlerde adeta fırtına esiyor. Gram altın tarihi 6 bin lira seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.tr Çeyrek altın ise Kapalıçarşı’da ilk kez 10 bin TL sınırını geçti. Talebin artmasıyla birlikte, Türkiye’de kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluştu, bazı dükkanlarda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını satışları geçici olarak durduruldu.

Ons altın 4 bin 3081 doları test ettikten sonra 4 bin 220 dolar civarında tamamladı. Altındaki sert yükselişi jeopolitik riskler, ABD-Çin ticaret savaşı ve merkez bankalarının rekor düzeyde altın alımı destekliyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının 4 bin 500 dolar seviyesini görmesinin “çok uzak olmadığını” ifade etti.

EKONOMİSTLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Altındaki yükseliş, yatırımcıları ikiye böldü. Bazı analistler rallinin devam edeceğini öngörürken, bazı ekonomistler kısa vadede kar realizasyonu yaşanabileceğini belirtiyor. İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk, “Amerika altının önünü bilerek açıyor. Çünkü yükselmesi kendi rezervlerindeki altın fiyatlamasına dayanıyor. Ancak bunun sonu gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Artan talep, İstanbul Altın Rafinerisi’ndeki üretim aksaklığıyla birleşince, piyasalarda sıkışıklık yaşandı. Bazı kuyumcular yalnızca bilezik ve takı satışı yaparken, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını satışlarını durdurdu. Benzer görüntüler Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong’da da görüldü.

Yılbaşından bu yana merkez bankaları altın alımına devam ederek rezervlerini artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 617 tonluk altın rezervinin değeri 84 milyar doları aşarken, bu durum Türkiye’nin döviz rezervlerine önemli katkı sağladı.

Altın piyasası, küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin devam ettiği sürece güvenli liman özelliğini koruyor. Ancak bazı uzmanlar, hızlı yükselişin ardından kısa vadede geri çekilmeler olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Yükselen fiyatlar ve artan talep, hem Türkiye’de hem de dünyada altın ticaretini yeniden şekillendiriyor.