Altın piyasasında yaşanan sert düşüş, fiziki altına olan talebi adeta patlattı. Fiyatları fırsat bilen vatandaşlar Kapalıçarşı’ya yönelirken, kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Son günlerde altın fiyatlarında sert dalgalanmalar dikkat çekti. Dün piyasalarda yaşanan hareketlilikte ons altın 4 bin 101 dolara kadar gerilerken, gram altın 5 bin 838 liraya düştü. Kapalıçarşı’da ise gram altın 6 bin 200 lira seviyelerinde işlem gördü.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

Fiyatlardaki bu geri çekilmeyi fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu. Kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluk gün boyunca devam etti.

Kuyumcular, artan talep karşısında zorlandıklarını belirtirken, bazı esnaflar ellerindeki ürünlerin kısa sürede tükendiğini ifade etti. Yoğun talep nedeniyle birçok noktada altın bulunamadığı, satışların geçici olarak durma noktasına geldiği aktarıldı.

TRUMP PİYASAYI TEPETAKLAK ETTİ

Öte yandan altın fiyatlarındaki yön değişimi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’a yönelik saldırıları 5 gün erteleyeceğiz” açıklaması sonrası altın fiyatları kısa süreli yükseliş gösterdi. Ons altın 4 bin 516 dolara, gram altın ise 6 bin 428 liraya kadar çıktı.

Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Ons altın yeniden 4 bin 410 dolar seviyesine gerilerken, gram altın da 6 bin 280 liraya düştü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.