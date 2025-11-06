Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, Türk lirasının hızla değer kaybetmesine neden olurken, vatandaşların birikimlerini korumak amacıyla tercih ettiği ilk seçenek altın olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararıyla birlikte altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerin uzun soluklu olması beklenirken, kuyumcuların yüzünü güldüren bu durumun ardından sürpriz bir haber de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.

KUYUMCUYA GİDERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN



Türkiye'de görülen yüksek enflasyonla mücadele etmek için bir süredir pek çok kısıtlamayı hayata geçiren ekonomi yönetimi, enflasyonda düşüş görülmesini başarsa da, düşüş hızı beklentilerin uzağında kaldı. Bu duruma temel gerekçe olarak kredi kartı harcamaları gösterilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ortak girişimleriyle bankalara gönderilen yeni talimatta nakit avans uygulamalarına taksit sınırı getirilirken, vatandaşların bu yasağı delmek için kuyumcularda işlem yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

BOZDURMA İŞLEMİ YAPTIRANA BÜYÜK CEZA



Türkiye'nin 81 ilinde kredi kartı ile altın satışı yapan işletmeler, son aylarda kredi kartlarına yönelik taksit yasağına takılmamak isteyen vatandaşların ilgi odağı haline gelmişti.



YAPANA BÜYÜK CEZA KESİLECEK



Halk arasında "bozdurma işlemi" olarak bilinen bu yöntem ile çok sayıda kullanıcı, kredi kartı kullanarak altın satın almakta ve saniyeler sonrasında aldıkları altını geri satarak kredi kartındaki bakiyelerini nakite çevirmekteydi. Bu durumun enflasyonu körüklediğini düşünen ekonomi yönetimi, söz konusu bozdurma işlemine aracılık eden kuyumculara yüklü miktarda para cezası verileceği uyarısında bulundu.