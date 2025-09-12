Altın fiyatlarında yaşanan yükselişler dolandırıcıların da iştahını kabartırken, çok sayıda sahte altın piyasaya sürülmeye devam ediyor.



Türkiye'de binlerce kuyumcunun mağduriyet yaşamasına ve maddi zarara uğramasına neden olan bu durumun önüne geçmek amacıyla çeşitli adımlar atılırken, Adana'da ortak karar alan kuyumcular altın satış işlemlerinde radikal bir değişikliğe gideceklerini duyurdu.

ESKİ TARİHLİ ALTINLAR ARTIK SATILMAYACAK



Adana Kuyumcular Odası tarafından alınan kararda, şehir genelindeki tüm kuyumcularda sarrafiye grubu altınların yalnızca 2025 tarihli olarak satılacağı ilan edildi.



Halk arasında 'eski çeyrek, eski gram' olarak bilinen altın türlerinin kuyumcular tarafından alımına devam edilecek ancak söz konusu altınlar bir daha farklı bir müşteriye satılamayacak.



Gram, çeyrek, yarım ya da tam altın olması fark etmeksizin satın alınan eski tarihli altınların tamamı kesilerek eritmeye gönderilecek ve yerlerine darphane tarafından yeni basılmış altınlar satışa sunulacak.





AYIRMASI İMKANSIZ



Piyasada dolaşıma sokulan sahte altınları gerçeğinden ayırt etmekte uzmanların bile güçlük yaşadığını belirten kuyumcular, hayata geçirilen yeni uygulamanın hem vatandaşların hem de kuyumcuların mağduriyetlerini engellemek amacıyla uygulanacağını belirtti.



İlk aşamada Adana genelinde başlatılan uygulamanın kısa sürede çevre şehirlerde de uygulanması bekleniyor.