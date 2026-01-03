Geçtiğimiz yılın en fazla değer kazanan yatırım araçları gümüş ve altın olurken, bu durum dolandırıcıların da odak noktasını altına yönlendirmesine neden oldu.



Yapılan tüm uyarılara ve ağır hapis cezalarına rağmen Türkiye'nin birçok bölgesinde definecilik faaliyetleri devam ederken, bu yolla elde edilen altınları piyasaya sokmak isteyen suçlular alternatif yöntemlere başvurmakta. Definecilik, hırsızlık ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen altınları 'yasal' olarak bozdurabilmek için çeşitli eritme ocakları ile anlaşan suçlular, kilolarca altını eriterek yeni bir forma getirmekte ve bu altınları kuyumcular üzerinden bozdurmakta.

ŞİKAYETLER ARTTI, UYARI TALİMATI GİTTİ



Geçtiğimiz yıllarda dolandırıcılık vakalarından elde edilen geliri 'kesme altın' yoluyla sisteme sokmak isteyen dolandırıcıların ardından kuyumcular harekete geçmiş ve Türkiye'nin tamamında kesme altın alım-satım işlemlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.



Son günlerde eritme altına yönelik artan şikayetlerin ardından kuyumcu odaları, görev yaptıkları şehirdeki kuyumculara yeni bir uyarı mesajı göndererek, eritme altınların satın alınmaması gerektiğini hatırlattı.

Sarrafiye ya da külçe altınlarda yalnızca yetkili kuruluşların ürettiği emtiaların kabul edileceğini hatırlatan kuyumcular, bilezik, küpe ya da kolye gibi ustalık gerektiren takıların bozdurulmasında ise şüpheli işlemlerin mutlaka polis ekiplerine bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.





