Telefonda verilen altın fiyatının yalnızca birkaç dakika içinde değişmesi, piyasadaki sert dalgalanmayı bir kez daha ortaya koydu. 138 gram altın almak isteyen bir vatandaş, kuyumcuyla 796 bin TL üzerinden anlaşmaya vardı ama iş yerine ulaştığında tabeladaki fiyatın 798 bin 330 TL’ye yükseldiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

“KONUŞURKEN BİLE FİYAT DEĞİŞİYOR”

Kuyumcu, ekrandaki anlık verileri göstererek fiyatların saniyeler içinde değişebildiğini ifade etti. “Konuşurken bile fiyat değişiyor” sözleriyle durumu açıklayan kuyumcu, altın piyasasındaki oynaklığın son dönemde belirgin şekilde arttığını belirtti. Uzmanlar da ons altındaki hareketlilik ile döviz kurundaki yükselişin gram altın fiyatını çok kısa sürelerde etkilediğine dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yaşanan fiyat farkı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcıların bir bölümü kısa süre içinde oluşan fark nedeniyle kuyumcuyu eleştirirken, diğerleri piyasanın hızlı değişimi nedeniyle bu durumun olağan olduğunu savundu.