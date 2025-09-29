NHS tarafından yayımlanan rehberde, kuzen evliliklerinin doğumda genetik hastalık riskini yüzde 4-6 seviyesine çıkardığı, buna rağmen birçok çocuğun sağlıklı doğduğu ifade edildi. Ayrıca bu evliliklerin güçlü aile bağlarını koruduğu ve ekonomik kaynakların aile içinde kalmasına katkı sağladığı övülerek anlatılırken, NSH'nin açıklamasına da tepkiler gecikmedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin raporunda şu ifadeler öne çıktı: “Kuzen evliliklerinin yasaklanması, bazı toplulukların ve kültürel geleneklerin damgalanmasına yol açabilir.”

"KADIN HAKLARINI GERİYE GÖTÜRÜYOR"

Rehberin ardından özellikle Muhafazakâr Parti’den milletvekilleri sert tepki gösterdi. Kuzen evliliklerinin kadın haklarını zedelediğini ve toplumsal entegrasyonu engellediğini savunan bazı isimler, uygulamanın yasaklanması gerektiğini dile getirdi. Milletvekili Richard Holden, “NHS, zararlı ve baskıcı kültürel uygulamalara boyun eğmemelidir. Kuzen evlilikleri entegrasyonu baltalıyor, kadın haklarını geriye götürüyor” ifadelerini kullandı.

“HALK SAĞLIĞI SORUNU” ELEŞTİRİSİ

Oxford merkezli Pharos Foundation yöneticisi Dr. Patrick Nash ise rehberi eksik ve yanıltıcı buldu. Nash, kuzen evliliklerinin yalnızca genetik risk taşımadığını, aynı zamanda kadınlara yönelik ayrımcılık, aile içi baskılar ve şiddetle de bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “Bu uygulama bir kültürel tercih değil, halk sağlığı sorunudur” dedi.

İngiltere’de özellikle Pakistan kökenli topluluklarda yaygın olan kuzen evliliklerinin, kalıtsal hastalık oranlarını artırdığı daha önce de çeşitli araştırmalarla gündeme gelmiş, bu durumun NHS bütçesi üzerinde ciddi bir mali yük oluşturduğu rapor edilmişti.