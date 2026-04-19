Olay, gece saatlerinde Anadolu Mahallesi 4203 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Emre Elma ile kuzeni D.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elma, tabancayla kuzenine ateş etti ve ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. D.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süleyman Emre Elma’nın cenazesi ise Isparta Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi ve Koçtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.