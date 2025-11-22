Birçok ülke, artan mülteci nüfusuyla birlikte yükseliş trendine giren akraba evliliklerini engellemek için caydırıcı cezaları gündeme taşımayı sürdürüyor.



ABD'nin çeşitli eyaletleri ile çok sayıda Avrupa ülkesinin ardından Norveç de 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ülke genelinde kuzen evliliklerini yasaklama kararı aldı.

Söz konusu karar ile tarafların kuzenleri ile nikah kıymaları kanunen imkansız hale gelirken, buna rağmen özellikle ülkeye yerleşen mülteciler arasında 'dini nikah' adı verilen birlikteliklerin devam ettiği tespit edildi.



HAPİS CEZASI UYGULANACAK



Bebek ve çocuklarda meydana gelen sağlık sorunlarının önemli bölümünün kuzen evliliklerinden kaynaklandığını belirten uzmanlar, bu durumu engellemek için mevcut yasaların katı şekilde uygulanacağını belirtirken, yasaklara rağmen kuzen birlikteliğine devam eden çiftler içinse hapis cezası devreye sokulacak.

Norveç Meclisi'ne sunulan kanun teklifi ile 'dini nikah' yoluyla evlilik hayatı yaşamayı sürdüren çiftlerin tespiti halinde, iki tarafa da 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.