Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Ege bölgesine ilişkin endişe verici bir değerlendirme yaptı. Bölgedeki fay hatlarında gerilme yaşandığını belirten Görür, "Hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor." dedi.

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'ın Eğriboz yarımadası Klimaki kentinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli, depremin dün akşam TSİ 20.56'da yaşandığını bildirdi

Görür, "Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4,3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda. Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.