Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore’nin, liderlerinin suikasta uğraması halinde misilleme amaçlı nükleer saldırıyı zorunlu kılan bir anayasa değişikliğine gittiği öne sürüldü.

İngiliz basınından The Telegraph’ın haberine göre söz konusu değişiklik, mart ayında Pyongyang’da gerçekleştirilen Yüksek Halk Meclisi oturumunda kabul edildi.

Haberde yer alan bilgilere göre anayasa değişikliği, ülkenin nükleer kuvvetlerine ait komuta-kontrol mekanizmasının saldırıya uğraması halinde uygulanacak prosedürleri kapsıyor.

Yeni maddede, "Devletin nükleer kuvvetlerine yönelik komuta ve kontrol sistemi düşman güçlerin saldırıları nedeniyle tehlikeye girerse, nükleer saldırı otomatik ve derhal başlatılacaktır" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

KİM JONG-UN'DAN SERT MESAJLAR

Öte yandan son dönemde nükleer kapasiteyi artırma mesajları veren Kim Jong Un, Güney Kore’yi "en düşmanca devlet" olarak nitelendirmişti.

Kuzey Kore lideri ayrıca ABD’yi “devlet terörü ve saldırganlıkla” suçladı ve artan küresel gerilimler karşısında Washington’a karşı daha aktif bir tutum alabileceklerinin mesajını vermişti.